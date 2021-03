Giovane donna posta foto proprie e con moto e conquista i follower. Ma dietro il profilo c’è un uomo di 50 anni (Di giovedì 18 marzo 2021) Il profilo giapponese @azusagakuyuki è cresciuto molto sui social media (su Twitter, nello specifico, dove ha oltre 18.000 follower) negli ultimi mesi. I suoi seguaci pensavano che si trattasse di una Giovane donna ma adesso la persona dai capelli lunghi che si trovava sotto al casco ha ammesso di aver truffato i suoi followers. E di essere un uomo. Nonostante scrive principalmente sul suo amore per le motociclette, sui social l’utente posta anche alcuni scatti anche osé di se stesso come alcuni sdraiati a letto con pochi vestiti addosso, facendo pensare di essere una donna. Con lunghi capelli rossi, trucco sugli occhi e lineamenti femminili, la maggior parte delle persone ha scambiato l’utente per una ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 18 marzo 2021) Ilgiapponese @azusagakuyuki è cresciuto molto sui social media (su Twitter, nello specifico, dove ha oltre 18.000) negli ultimi mesi. I suoi seguaci pensavano che si trattasse di unama adesso la persona dai capelli lunghi che si trovava sotto al casco ha ammesso di aver truffato i suois. E di essere un. Nonostante scrive principalmente sul suo amore per leciclette, sui social l’utenteanche alcuni scatti anche osé di se stesso come alcuni sdraiati a letto con pochi vestiti addosso, facendo pensare di essere una. Con lunghi capelli rossi, trucco sugli occhi e lineamenti femminili, la maggior parte delle persone ha scambiato l’utente per una ...

Antonio_Tajani : 'Ali d'oro' per la giovane Erika, nominata prima donna pilota di velivoli d’attacco della Marina Militare Italiana.… - hastatoMiluccio : #salvini posta foto con giovane donna appena laureata È la #fidanzata Viebe confusa con la figlia da chi 1) vota S… - quot_umbria : Covid: trasferimento in elicottero giovane donna incinta positiva - bstabile : @PhilippoTrapani @claudiovelardi @EnricoLetta @peppeprovenzano @itinagli In cosa sarebbe grillino Provenzano? Io tr… - Stefanialove69 : RT @Stefanialove_of: ?? Non scenderò mai in competizione con una DONNA bella ed anche più giovane di me, ho 46 anni ed a qualcosa questi num… -