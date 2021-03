Giornata vittime del Covid, Conte ricorda le bare a Bergamo: “Giorni terribili. Italia è stata grande nel dolore, lo sarà anche nel riscatto” (Di giovedì 18 marzo 2021) “Abbiamo dimostrato di essere una grande comunità nei Giorni del dolore. Dimostreremo di esserlo anche nei Giorni della speranza e del riscatto. Li attendiamo presto”. Sono alcune delle parole scelte dall’ex premier Giuseppe Conte, che in un messaggio postato su Facebook ha voluto ricordare le immagini del 18 marzo scorso, quando l’Italia vide a Bergamo i mezzi militari impiegati per il trasporto delle salme dei morti per il coronavirus. Un’anno dopo, oggi ricorre la prima Giornata nazionale delle viittime del Covid. “Esattamente un anno fa questa fotografia, scattata da un balcone di Bergamo, si diffuse rapidamente in tutto il mondo, divenendo la tragica icona del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) “Abbiamo dimostrato di essere unacomunità neidel. Dimostreremo di esserloneidella speranza e del. Li attendiamo presto”. Sono alcune delle parole scelte dall’ex premier Giuseppe, che in un messaggio postato su Facebook ha volutore le immagini del 18 marzo scorso, quando l’vide ai mezzi militari impiegati per il trasporto delle salme dei morti per il coronavirus. Un’anno dopo, oggi ricorre la primanazionale delle viittime del. “Esattamente un anno fa questa fotografia, scattata da un balcone di, si diffuse rapidamente in tutto il mondo, divenendo la tragica icona del ...

