Giornata vittime Covid | il ricordo dell’ex premier Conte | “I camion di Bergamo una ferita”

"Il ricordo di tante vite spezzate, il dolore per tanti affetti perduti ci deve ora trasmettere la forza per vincere questa sfida. Abbiamo dimostrato di essere una grande comunità nei giorni del dolore. Dimostreremo di esserlo anche nei giorni della speranza e del riscatto. Li attendiamo presto". Sono le parole di Giuseppe Conte in un post su Facebook in occasione della Giornata nazionale per le vittime del Covid che ha visto la visita del suo successore Mario Draghi a Bergamo. Un messaggio, quello dell'ex premier, accompagnato da una delle foto simbolo dei giorni più bui della prima ondata: la foto dei camion militari che proprio un anno fa per la prima volta trasportavano fuori città le salme delle vittime del

