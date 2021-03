Giornata vittime Covid, Draghi a Bergamo: “Stato c’è e ci sarà” (Di giovedì 18 marzo 2021) Bandiere a mezz’asta in tutta Italia. Il sindaco Gori: “Vogliamo essere città della rinascita”. “Oggi è una Giornata piena di tristezza ma anche piena di speranza, vorrei che tutti voi mi sentiste vicini nella tristezza e nella speranza. Lo Stato c’è e ci sarà”. Così, rivolto al sindaco di Bergamo Giorgio Gori, il premier Mario Draghi, intervenendo a Bergamo, al parco Martin Lutero alla Trucca, all’inaugurazione del Bosco della Memoria in ricordo delle oltre centomila vittime italiane nel Giorno della memoria. Draghi ha assistito prima alla deposizione di una corona d’alloro al Cimitero monumentale di Bergamo. Nel corso della cerimonia è stata letta una poesia di Ernesto Olivero, incisa sulla stele. “Questo bosco non racchiude ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 marzo 2021) Bandiere a mezz’asta in tutta Italia. Il sindaco Gori: “Vogliamo essere città della rinascita”. “Oggi è unapiena di tristezza ma anche piena di speranza, vorrei che tutti voi mi sentiste vicini nella tristezza e nella speranza. Loc’è e ci”. Così, rivolto al sindaco diGiorgio Gori, il premier Mario, intervenendo a, al parco Martin Lutero alla Trucca, all’inaugurazione del Bosco della Memoria in ricordo delle oltre centomilaitaliane nel Giorno della memoria.ha assistito prima alla deposizione di una corona d’alloro al Cimitero monumentale di. Nel corso della cerimonia è stata letta una poesia di Ernesto Olivero, incisa sulla stele. “Questo bosco non racchiude ...

trash_italiano : 18 marzo 2021: Prima Giornata Nazionale in memoria delle vittime del covid ????? - Quirinale : Il Presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella, ha promulgato questa mattina la legge approvata ieri dal Parlam… - SkyTG24 : Sono oltre centomila le vittime del coronavirus in Italia che vengono ricordate il #18marzo, nella Giornata naziona… - amici20fannnn : RT @viperandoo: scrivere certe cose sopratutto oggi che è la giornata in memoria alle vittime di covid vi rende di una pochezza imbarazzant… - Giuseppe5813 : RT @sottoinchiesta: ?? Oggi @Radio1Rai @manufalcetti via libera dell' EMA su #AstraZeneca dati Covid prof.Cricelli colore regioni Bruno Soko… -