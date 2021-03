Giornata vittime Covid, Conte: “Dal ricordo la forza per vincere la sfida” (Di giovedì 18 marzo 2021) Nella Giornata della memoria per le vittime del Covid, l’ex premier Giuseppe Conte ricorda il dramma vissuto il 18 marzo 2020. “Esattamente un anno fa questa fotografia, scattata da un balcone di Bergamo, si diffuse rapidamente in tutto il mondo, divenendo la tragica icona del nostro lutto nazionale. I camion militari che trasportavano fuori città centinaia di bare delle vittime della prima, grande ondata di Covid-19, ci costrinsero a misurarci con una ferita destinata ad aprire uno squarcio di dolore senza fine nella nostra comunità nazionale. Sono stati giorni terribili”, scrive su Facebook l’ex presidente del Consiglio postando l’immagine dei camion dell’Esercito che trasportavano le bare dei morti per il Coronavirus fuori da Bergamo. “Il grande senso di responsabilità e la ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 marzo 2021) Nelladella memoria per ledel, l’ex premier Giuseppericorda il dramma vissuto il 18 marzo 2020. “Esattamente un anno fa questa fotografia, scattata da un balcone di Bergamo, si diffuse rapidamente in tutto il mondo, divenendo la tragica icona del nostro lutto nazionale. I camion militari che trasportavano fuori città centinaia di bare delledella prima, grande ondata di-19, ci costrinsero a misurarci con una ferita destinata ad aprire uno squarcio di dolore senza fine nella nostra comunità nazionale. Sono stati giorni terribili”, scrive su Facebook l’ex presidente del Consiglio postando l’immagine dei camion dell’Esercito che trasportavano le bare dei morti per il Coronavirus fuori da Bergamo. “Il grande senso di responsabilità e la ...

