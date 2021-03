Giornata vittime Covid: anche cantiere Chorus Life Bergamo si ferma (Di giovedì 18 marzo 2021) anche il grande cantiere di Chorus Life Bergamo – segno di resilienza e rinascita della città – si è fermato nella mattina di giovedì 18 marzo in silenzio per rispetto e ricordo delle vittime del Covid al passaggio del corteo presidenziale e in concomitanza della deposizione della corona d’alloro da parte del presidente Mario Draghi. Lungo via Serassi, davanti all’acceso al cantiere, un anno fa erano transitati alcuni camion dell’esercito con le bare: immagini simbolo di Bergamo epicentro della pandemia in Italia. La foto ritrae le maestranze di Impresa Percassi (gruppo Costim) ferme, in segno di rispetto e commemorazione, rivolte verso il cimitero monumentale nel momento in cui è passato il corteo del premier Mario ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 18 marzo 2021)il grandedi– segno di resilienza e rinascita della città – si èto nella mattina di giovedì 18 marzo in silenzio per rispetto e ricordo delledelal passaggio del corteo presidenziale e in concomitanza della deposizione della corona d’alloro da parte del presidente Mario Draghi. Lungo via Serassi, davanti all’acceso al, un anno fa erano transitati alcuni camion dell’esercito con le bare: immagini simbolo diepicentro della pandemia in Italia. La foto ritrae le maestranze di Impresa Percassi (gruppo Costim) ferme, in segno di rispetto e commemorazione, rivolte verso il cimitero monumentale nel momento in cui è passato il corteo del premier Mario ...

