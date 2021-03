Giornata Nazionale vittime del Covid, perché si celebra il 18 marzo (Di giovedì 18 marzo 2021) Oggi si celebra la prima Giornata Nazionale delle vittime del Covid. Un anno fa i primi tragici casi di contagio. Oggi, 18 marzo 2021, si prospetta una Giornata solenne. L’inizio di una ricorrenza Nazionale nella quale il premier Draghi parlerà del futuro e della situazione pandemica. E’ passato un anno dall’emersione dei primi casi e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 18 marzo 2021) Oggi sila primadelledel. Un anno fa i primi tragici casi di contagio. Oggi, 182021, si prospetta unasolenne. L’inizio di una ricorrenzanella quale il premier Draghi parlerà del futuro e della situazione pandemica. E’ passato un anno dall’emersione dei primi casi e L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

trash_italiano : 18 marzo 2021: Prima Giornata Nazionale in memoria delle vittime del covid ????? - SkyTG24 : Sono oltre centomila le vittime del coronavirus in Italia che vengono ricordate il #18marzo, nella Giornata naziona… - MiC_Italia : Mettilo in agenda! Il 25 marzo è il #Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a #DanteAlighieri. Preparati alle cele… - NicolaColella1 : RT @osservando001: Oggi é la giornata nazionale dei morti da Tachipirina e vigile attesa. - alliscaglioni : RT @Corriere: La foto della lunga colonna di camion con le bare: perché il 18 marzo ricordiamo i morti del virus -