Giornata nazionale vittime del Covid, Draghi: “Lo Stato c’è e ci sarà” (Di giovedì 18 marzo 2021) L’intervento del premier Draghi nella Giornata nazionale delle vittime del Covid. ROMA – Il premier Draghi a Bergamo nella Giornata nazionale delle vittime del Covid. Il presidente del Consiglio in un brevissimo intervento ha ricordato che “lo Stato c’è e ci sarà. Non possiamo abbracciarci, ma questo è il giorno in cui ci dobbiamo sentirci tutti più uniti “. “Sono diverse le immagini simbolo della pandemia, ma la colonna di camion militari carichi di bare è indelebile. Questo bosco non racchiude solo la memoria di tante vittime, ma questo luogo è un simbolo del dolore di una intera nazione “. Draghi: “Gli italiani hanno voglia di ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 18 marzo 2021) L’intervento del premiernelladelledel. ROMA – Il premiera Bergamo nelladelledel. Il presidente del Consiglio in un brevissimo intervento ha ricordato che “loc’è e ci. Non possiamo abbracciarci, ma questo è il giorno in cui ci dobbiamo sentirci tutti più uniti “. “Sono diverse le immagini simbolo della pandemia, ma la colonna di camion militari carichi di bare è indelebile. Questo bosco non racchiude solo la memoria di tante, ma questo luogo è un simbolo del dolore di una intera nazione “.: “Gli italiani hanno voglia di ...

