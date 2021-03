Giornata nazionale vittime del Covid | Casellati | “Terribile pensare che 100mila persone hanno perso la vita | ricordiamo che la sfida è aperta”

(Di giovedì 18 marzo 2021) “Oggi è la primadedicata alledell’epidemia da-19. Un anniversario che tocca il cuore di ciascuno di noi. Una ricorrenza solenne per tenere viva la memoria di tutte lecare che la pandemia ci ha strappato, senza poter dar loro una carezza, un ultimo saluto”, così la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti, in un videomessaggio in occasione dellain memoria delledel. Le foto delle bare, sottolinea, sono “immagini terribili. Comeche in un anno sono più di centomila gli italiani e le italiane che...

In occasione della primain memoria delle vittime del Covid - 19, l'AssociazioneAlpini "si raccoglie deferente per rendere omaggio alle oltre centomila persone strappate ai loro affetti dalla ...Commenta per primo In occasione dellain ricordo delle vittime per il Covid, il presidente della FIGC, Gabriele Gravina ha voluto mandare un messaggio legato al mondo del pallone RICORDO COMMOSSO - 'Il calcio partecipa ...Piantumato simbolicamente stamani a Villa Trabia, un ligustrum, un albero della famiglia delle Oleacee, in memoria delle persone morte a causa della pandemia."È una giornata piena di tristezza ma anche di speranza" ha detto il premier "Questo luogo ricorda chi non c’è più. Draghi è tornato sul tema delle vaccinazioni e sul caso Astrazeneca: "La sospensione ...