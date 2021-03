Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus, tre esempi di UDA: Infanzia, Primaria e Secondaria (Di giovedì 18 marzo 2021) Si celebra il 18 marzo la “Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di COVID-19”, prevedendo alcune iniziative celebrative ed informative nonché di sostegno economico alla ricerca. La norma istitutiva solo poche ore fa prevede che la Repubblica riconosca il 18 marzo di ciascun anno come "Giornata nazionale in memoria di tutte le vittime dell'epidemia da Coronavirus", al fine di conservare e di rinnovare la memoria di tutte le persone che sono decedute a causa di tale epidemia. Viene poi previsto che in occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati sia osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime ... Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 18 marzo 2021) Si celebra il 18 marzo la “indell'epidemia di COVID-19”, prevedendo alcune iniziative celebrative ed informative nonché di sostegno economico alla ricerca. La norma istitutiva solo poche ore fa prevede che la Repubblica riconosca il 18 marzo di ciascun anno come "indi tutte ledell'epidemia da", al fine di conservare e di rinnovare ladi tutte le persone che sono decedute a causa di tale epidemia. Viene poi previsto che in occasione della, in tutti i luoghi pubblici e privati sia osservato un minuto di silenzio dedicato alle...

