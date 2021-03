Giornata nazionale delle vittime del Covid, Draghi a Bergamo: città simbolo della prima ondata (Di giovedì 18 marzo 2021) È stata scelta la data di oggi, 18 marzo, per celebrare la prima Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid. Un giorno simbolico, quello in cui – esattamente un anno fa – un corteo di camion dell’esercito avanzava tristemente per le vie di Bergamo portando via centinaia di bare. I defunti al loro interno erano destinati alla cremazione fuori città, senza neanche aver ricevuto l’ultimo saluto dai propri cari. Giornata nazionale vittime Covid 18 marzo: Draghi a Bergamo per inaugurare il Bosco della Memoria È proprio da Bergamo che il presidente del Consiglio Mario Draghi celebra, oggi, la ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 18 marzo 2021) È stata scelta la data di oggi, 18 marzo, per celebrare lain memoriadel. Un giorno simbolico, quello in cui – esattamente un anno fa – un corteo di camion dell’esercito avanzava tristemente per le vie diportando via centinaia di bare. I defunti al loro interno erano destinati alla cremazione fuori, senza neanche aver ricevuto l’ultimo saluto dai propri cari.18 marzo:per inaugurare il BoscoMemoria È proprio dache il presidente del Consiglio Mariocelebra, oggi, la ...

