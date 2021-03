Giornata Mondiale della Poesia: 88 poetesse e appuntamenti social dedicati alle donne (Di giovedì 18 marzo 2021) Ottantotto poetesse per cambiare il mondo in una maratona di letture in 24 lingue, dal 15 al 21 marzo: Hypercritic, la piattaforma che connette mondi culturali e artistici in uno spazio digitale condiviso e la Scuola Holden celebrano così la Giornata Mondiale della Poesia, che cade il 21 marzo, su Facebook e Instagram. Leggi anche › Amanda Gorman, la giovane poetessa scelta da Jill Biden: ecco cosa dice la sua Poesia › Libri da leggere. Lotte, sconfitte, disastri… E se la Poesia ci salvasse? Nella Giornata Mondiale della ... Leggi su iodonna (Di giovedì 18 marzo 2021) Ottantottoper cambiare il mondo in una maratona di letture in 24 lingue, dal 15 al 21 marzo: Hypercritic, la piattaforma che connette mondi culturali e artistici in uno spazio digitale condiviso e la Scuola Holden celebrano così la, che cade il 21 marzo, su Facebook e Instagram. Leggi anche › Amanda Gorman, la giovane poetessa scelta da Jill Biden: ecco cosa dice la sua› Libri da leggere. Lotte, sconfitte, disastri… E se laci salvasse? Nella...

Advertising

Tg1Rai : Domani è la giornata mondiale del #riciclo. Con la pandemia, utilizzati più imballaggi per gli alimenti, ma è cresc… - Agenzia_Ansa : Sting canta nel video per la Giornata mondiale sulla sindrome di Down. Brano realizzato da due musicisti di Siena… - Europarl_IT : Oggi è la Giornata mondiale dei diritti dei consumatori e il tema di quest'anno è la lotta all'inquinamento da plas… - FuturaTorino : ?? Oggi è la giornata mondiale del riciclo, occasione per educarci con il buon esempio di individui, imprese e comu… - babachito : Oggi è la giornata mondiale del riciclo. Dicono che in italia siamo bravi, ma quando vado per sentieri e boschi int… -