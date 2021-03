Giornata mondiale del riciclo, tutti sono chiamati a fare la loro parte (Di giovedì 18 marzo 2021) Secondo un rapporto presentato lo scorso dicembre (“L’Italia del riciclo”) la priorità nell’anno dell’emergenza da pandemia è stata quella di “garantire il ritiro dei rifiuti su tutto il territorio nazionale e continuare ad avviarli a riciclo cercando di evitare la saturazione degli impianti e la crisi del sistema”. L’indagine mostra chiaramente come gli effetti della pandemia si siano fatti sentire soprattutto nel mercato dei materiali riciclati, dove la domanda, già debole prima della crisi, ha ulteriormente rallentato. Tra gli effetti a medio termine si registrano tagli agli investimenti programmati, soprattutto in ricerca e sviluppo, e nella comunicazione. Tra le carenze, quella della dotazione impiantistica la più evidente, specialmente nel centro-sud del Paese. In una intervista, ieri, ad un quotidiano nazionale, Luca Ruini, presidente del Conai, ... Leggi su formiche (Di giovedì 18 marzo 2021) Secondo un rapporto presentato lo scorso dicembre (“L’Italia del”) la priorità nell’anno dell’emergenza da pandemia è stata quella di “garantire il ritiro dei rifiuti su tutto il territorio nazionale e continuare ad avviarli acercando di evitare la saturazione degli impianti e la crisi del sistema”. L’indagine mostra chiaramente come gli effetti della pandemia si siano fatti sentire soprattutto nel mercato dei materiali riciclati, dove la domanda, già debole prima della crisi, ha ulteriormente rallentato. Tra gli effetti a medio termine si registrano tagli agli investimenti programmati, soprattutto in ricerca e sviluppo, e nella comunicazione. Tra le carenze, quella della dotazione impiantistica la più evidente, specialmente nel centro-sud del Paese. In una intervista, ieri, ad un quotidiano nazionale, Luca Ruini, presidente del Conai, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sting canta nel video per la Giornata mondiale sulla sindrome di Down. Brano realizzato da due musicisti di Siena… - _Carabinieri_ : Giornata Mondiale dei Diritti del Consumatore: costante l'impegno dell'Arma, anche nella sicurezza alimentare. Tant… - Europarl_IT : Oggi è la Giornata mondiale dei diritti dei consumatori e il tema di quest'anno è la lotta all'inquinamento da plas… - A_LisaCorrado : RT @GreenItalia1: ??Domani i @fffitalia tornano nelle piazze reali e virtuali per la “Giornata mondiale di Azione per il Clima”. Di questo… - patriziarutigl1 : Giornata mondiale del riciclo ! -