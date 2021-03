Giornata internazionale per l'eliminazione della discriminazione razziale (Di giovedì 18 marzo 2021) Il Club per l'UNESCO di Asti invita a visitare il sito Internet dell' Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri http://www.unar.it/ dove sono presenti ... Leggi su gazzettadasti (Di giovedì 18 marzo 2021) Il Club per l'UNESCO di Asti invita a visitare il sito Internet dell' Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni RazzialiPresidenza del Consiglio dei Ministri http://www.unar.it/ dove sono presenti ...

Advertising

breathslou : RT @merderlife_: 18 Marzo 2020, giornata internazionale in memoria delle vittime di coronavirus ???? - flavaivia : RT @merderlife_: 18 Marzo 2020, giornata internazionale in memoria delle vittime di coronavirus ???? - emidiaries_ : RT @merderlife_: 18 Marzo 2020, giornata internazionale in memoria delle vittime di coronavirus ???? - 929INSOMNIA : RT @merderlife_: 18 Marzo 2020, giornata internazionale in memoria delle vittime di coronavirus ???? - bealanniswift : RT @merderlife_: 18 Marzo 2020, giornata internazionale in memoria delle vittime di coronavirus ???? -