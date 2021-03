Giornata internazionale foreste, alleate del clima e della biodiversità (Di giovedì 18 marzo 2021) Sensibilizzare sull’importanza di foreste ed alberi in ogni contesto, a beneficio delle generazioni attuali e future. Con questo obiettivo il 21 marzo si celebra la Giornata internazionale delle foreste: istituita nel 2012 su risoluzione dell’assemblea generale delle Nazioni Unite. Quest’anno il tema della Giornata è il ‘Ripristino delle foreste: un percorso per il recupero e il benessere’. “Prendersi cura delle foreste significa pensare al benessere di ambiente, persone, animali”, sottolinea Antonio Brunori, segretario generale di Pefc Italia (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes), l’ente promotore della certificazione della buona gestione del patrimonio forestale che quest’anno festeggia 20 anni ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 marzo 2021) Sensibilizzare sull’importanza died alberi in ogni contesto, a beneficio delle generazioni attuali e future. Con questo obiettivo il 21 marzo si celebra ladelle: istituita nel 2012 su risoluzione dell’assemblea generale delle Nazioni Unite. Quest’anno il temaè il ‘Ripristino delle: un percorso per il recupero e il benessere’. “Prendersi cura dellesignifica pensare al benessere di ambiente, persone, animali”, sottolinea Antonio Brunori, segretario generale di Pefc Italia (Programme for Endorsement of Forest Certification schemes), l’ente promotorecertificazionebuona gestione del patrimonio forestale che quest’anno festeggia 20 anni ...

