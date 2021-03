Giornata Internazionale del Riciclo, la mamma rifiuti-zero: “Ecco come siamo diventati zero waste” (Di giovedì 18 marzo 2021) “Ma quale auto? Al lavoro vado in bici”. Elena e la sua famiglia hanno adottato poche semplici pratiche per cercare, nel loro piccolo, di ridurre l’inquinamento e il consumo della plastica. La spesa? “dal contadino e al mercato, portando i contenitori da casa”. Elena Bollati, da sempre vicina al tema dell’ambiente, si è avvicinata al L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 18 marzo 2021) “Ma quale auto? Al lavoro vado in bici”. Elena e la sua famiglia hanno adottato poche semplici pratiche per cercare, nel loro piccolo, di ridurre l’inquinamento e il consumo della plastica. La spesa? “dal contadino e al mercato, portando i contenitori da casa”. Elena Bollati, da sempre vicina al tema dell’ambiente, si è avvicinata al L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

rachetucci : RT @saraleebs_: Bah comunque io la giornata internazionale in memoria delle vittime del COVID L avrei instituita una volta debellata uffici… - sabry6000 : RT @merderlife_: 18 Marzo 2020, giornata internazionale in memoria delle vittime di coronavirus ???? - pilotepolitique : @MLP_officiel In un momento di globalizzazione culturale e linguistica, la Giornata internazionale della… - DrusillaMasen : RT @merderlife_: 18 Marzo 2020, giornata internazionale in memoria delle vittime di coronavirus ???? - Lilbutfierce_ : RT @merderlife_: 18 Marzo 2020, giornata internazionale in memoria delle vittime di coronavirus ???? -