Giornata della memoria delle vittime del Covid | Draghi a Bergamo Gori | “La città ora vuole essere un simbolo di rinascita”

MinisteroDifesa : Oggi #17marzo celebriamo la Giornata dell'Unità d'Italia, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera. Nei suoi… - ItalianAirForce : Giornata dell'#UnitàNazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera ???? . Oggi celebriamo questa giornata… - mdeligt_04 : Giornata della palestra ?? - ELIDANANDRE : RT @MinisteroSalute: Istituita per il #18marzo la Giornata nazionale delle vittime da #Covid19. Oggi nelle Istituzioni italiane le bandiere… - raspa90 : RT @repubblica: ?? Draghi a Bergamo per la Giornata nazionale per le vittime del Covid: 'Lo Stato c'e' e ci sara''. Inaugurazione del Bosco… -

Oggi, 18 marzo 2021, è la prima Giornata nazionale per le vittime del Covid-19. A Bergamo è stato inaugurato il Bosco della Memoria, un luogo "di vita" per ricordare tutti coloro che hanno perso la vita. Immagini indelebili la fila di bare allineate nella chiesa San Giuseppe di Seriate a Bergamo, la straziante processione dei camion militari che portavano via le salme.