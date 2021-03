Gianni Morandi torna sui social dopo l’incidente: ecco come sta adesso il cantante (Di giovedì 18 marzo 2021) Gianni Morandi ha finalmente fatto il suo ritorno sui social dopo lo spiacevole incidente che lo ha costretto al ricovero in ospedale. Infatti, lo scorso 11 marzo il cantante è stato protagonista di uno spiacevole episodio mentre era alle prese con qualche lavoretto di campagna e ha riportato delle gravi ustioni a mani e gambe. … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 18 marzo 2021)ha finalmente fatto il suo ritorno suilo spiacevole incidente che lo ha costretto al ricovero in ospedale. Infatti, lo scorso 11 marzo ilè stato protagonista di uno spiacevole episodio mentre era alle prese con qualche lavoretto di campagna e ha riportato delle gravi ustioni a mani e gambe. … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

