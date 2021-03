Gianfranco Sibello | ‘Finale immensa di Luna Rossa | determinante la differenza di velocità’

(Di giovedì 18 marzo 2021) Roma, 18 mar. (Adnkronos) – “ha centrato la maggior parte dei suoi obbiettivi tranne il risultato, che è stato determinato dalladi velocità fra le due barche e che si è sviluppato nell’arco della settimana delle regate di finale. Nei primi due giorni di regate dell’America’s Cup le due barche erano quasi equivalenti. I neozelandesi sono stati molto bravi a migliorare la prestazione della barca nell’arco della settimana e questo è stato”. Così, fratello del tattico e randista del team italiano Pietro, parla con l’Adnkronos delle sfide dell’America’s Cup con Team New Zealand che ha avuto la meglio super 7-3. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

