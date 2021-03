Giacomo Gianniotti sulla storia tra Meredith e DeLuca e il potenziale ritorno del personaggio in Grey’s Anatomy

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Giacomo Gianniotti

OptiMagazine

Attore italo - canadese,è entrato nel cuore dei fan del Shondaverse grazie al suo iconico ruolo in una delle serie TV più amate e seguite, Grey's Anatomy. Nei giorni scorsi, però, lo abbiamo "incontrato" ...... nel sesto episodio , in particolare, i fratelli Andrew e Carina DeLuca ( interpretati dae Stefania Spampinato) ricordano la loro infanzia e cantano in italiano : ' Avrai sorrisi ...In occasione del lancio il 18 Marzo del DLC di Marvel's Avengers: Operazione Hawkeye, videogioco di Crystal Dynamics pubblicato da Square Enix, abbiamo intervistato proprio il doppiatore nella version ...Grande sorpresa per i tanti fan di Claudio Baglioni, ma anche per tutti gli appassionati di musica italiana che seguono le serie tv americane. in questo caso parliamo di Station 19, spin-off della cel ...