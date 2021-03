Ghiandole lacrimali in provetta hanno versato le prime lacrime (Di venerdì 19 marzo 2021) – Ci è voluta un po’ di pazienza, ma alla fine le Ghiandole lacrimali coltivate in provetta, a partire da cellule staminali umane, hanno pianto. Il merito va a un gruppo di biologi olandesi guidati da Hans Clever della University Medical Center di Utrecht, Paesi Bassi, che per studiare la fisiologia delle lacrime e come vengono prodotte hanno sviluppato organoidi (di Ghiandole lacrimali) costituiti da un tipo di cellule della ghiandola. Seguendo questo metodo, lo stesso gruppo ha fatto “crescere” altri organoidi come fegati in miniatura, tumori cervicali e Ghiandole di serpente contenenti veleno. Tutti modelli 3D in miniatura utili per lo studio di malattie e per lo sviluppo di nuove terapie. Nel caso specifico, aver sviluppato ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 19 marzo 2021) – Ci è voluta un po’ di pazienza, ma alla fine lecoltivate in, a partire da cellule staminali umane,pianto. Il merito va a un gruppo di biologi olandesi guidati da Hans Clever della University Medical Center di Utrecht, Paesi Bassi, che per studiare la fisiologia dellee come vengono prodottesviluppato organoidi (di) costituiti da un tipo di cellule della ghiandola. Seguendo questo metodo, lo stesso gruppo ha fatto “crescere” altri organoidi come fegati in miniatura, tumori cervicali edi serpente contenenti veleno. Tutti modelli 3D in miniatura utili per lo studio di malattie e per lo sviluppo di nuove terapie. Nel caso specifico, aver sviluppato ...

