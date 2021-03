Ghali è il nuovo Brand Ambassador di United Colors of Benetton (Di giovedì 18 marzo 2021) Ghali il rapper milanese è stato scelto da United Colors of Benetton come suo Brand Ambassador per il 2021. Su Instagram il rapper parla di questa esperienza Il rapper milanese , il suo volto giovanile e fresco rappresenta molto bene lo stile Benetton ed è in linea con i gusti delle nuove generazioni. “Il suo stile, le sue idee, il suo atteggiamento: è come se ci conoscessimo da sempre”, dichiara Massimo Renon, Amministratore Delegato di Benetton Group, e aggiunge “Siamo entusiasti di collaborare con un grande artista, ma soprattutto con un uomo che condivide i nostri valori”. “Ogni opportunità di sperimentare ed espandere la mia arte mi appassiona” – commenta Ghali, che al momento è in studio per lavorare al suo ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 18 marzo 2021)il rapper milanese è stato scelto daofcome suoper il 2021. Su Instagram il rapper parla di questa esperienza Il rapper milanese , il suo volto giovanile e fresco rappresenta molto bene lo stileed è in linea con i gusti delle nuove generazioni. “Il suo stile, le sue idee, il suo atteggiamento: è come se ci conoscessimo da sempre”, dichiara Massimo Renon, Amministratore Delegato diGroup, e aggiunge “Siamo entusiasti di collaborare con un grande artista, ma soprattutto con un uomo che condivide i nostri valori”. “Ogni opportunità di sperimentare ed espandere la mia arte mi appassiona” – commenta, che al momento è in studio per lavorare al suo ...

Ultime Notizie dalla rete : Ghali nuovo Animal Crossing New Horizons festeggia il suo primo anniversario Esattamente dodici mesi fa, sbarcava su Nintendo Switch il nuovo videogioco di una serie pressoché sconosciuta ai più, ma che, con la sua promessa di ... mentre Ghali lo ha usato per sfilare con ...

La capsule di Ghali per Benetton, nuovo brand ambassador ...che celebrano i valori di Ghali e del brand di abbigliamento che veste tutte le età. Il rapper che ha fatto della contaminazione la sua cifra stilistica è al momento in studio per lavorare al nuovo ...

Ghali è il nuovo brand ambassador di United Colors of Benetton 2021 TrevisoToday Ghali è il nuovo Brand Ambassador di United Colors of Benetton Il rapper milanese Ghali è il nuovo Brand Ambassador di United Colors of Benetton, il suo volto giovanile e fresco rappresenta molto bene lo stile Benetton ed è in linea con i gusti delle nuove genera ...

Multiculturalità e integrazione, i valori di Benetton che sceglie Ghali come brand ambassador 2021 United Colors Of Benetton sceglie per il 2021 Ghali per rappresentare il brand. Il rapper milanese di origini tunisine creerà insieme a Benetton una capsule collection firmata da lui, per celebrare i ...

