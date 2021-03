Germania, centinaia di vittime di abusi nella diocesi cattolica di Colonia. Il cardinale: “Mi vergogno profondamente” (Di giovedì 18 marzo 2021) abusi sessuali su minori nascosti dall’arcivescovado di Colonia dal 1946 al 2018, per i quali sono stati individuati 243 molestatori e 386 vittime. Gli esiti contenuti nelle 800 pagine dell’indagine indipendente condotta da uno studio legale di Monaco, in Germania, sullo scandalo di abusi sessuali denunciati nell’arcidiocesi cattolica di Colonia, la più grande del Paese, stanno scuotendo la chiesa tedesca. Le prime parole sul caso arrivano dal cardinale di Colonia Rainer Maria Woelki (nella foto), che aveva commissionato il rapporto. In conferenza stampa Woelki ha condannato “l’occultamento” dei fatti. “Le azioni devono avere conseguenze anche per gli appartenenti al clero. Mi vergogno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021)sessuali su minori nascosti dall’arcivescovado didal 1946 al 2018, per i quali sono stati individuati 243 molestatori e 386. Gli esiti contenuti nelle 800 pagine dell’indagine indipendente condotta da uno studio legale di Monaco, in, sullo scandalo disessuali denunciati nell’arcidi, la più grande del Paese, stanno scuotendo la chiesa tedesca. Le prime parole sul caso arrivano daldiRainer Maria Woelki (foto), che aveva commissionato il rapporto. In conferenza stampa Woelki ha condannato “l’occultamento” dei fatti. “Le azioni devono avere conseguenze anche per gli appartenenti al clero. Mi...

