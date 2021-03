Genova, serve il caffè in tazzina di ceramica: 400 euro di multa a barista e cliente (Di giovedì 18 marzo 2021) Genova – Siamo a Genova dove un barista si è visto comminare (insieme al suo cliente) ben 400 euro di multa per aver servito il primo caffè della giornata in una tazzina di ceramica. “400 euro di multa per un caffè” E’ lo stesso barista, Gustavo Boero, a raccontare al Secolo XIX la sua disavventura: “Ieri mattina alle sette e mezza avevo appena tirato su la serranda dal mio locale, era il primo caffè che facevo: non avevo nemmeno ancora fatto in tempo a tirare fuori le tazzine di cartone così l’ho servito in una normale, mentre cercavo le altre, e l’ho consegnato al cliente che ha consumato qui fuori in piazzetta: in tempo venti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 18 marzo 2021)– Siamo adove unsi è visto comminare (insieme al suo) ben 400diper aver servito il primodella giornata in unadi. “400diper un” E’ lo stesso, Gustavo Boero, a raccontare al Secolo XIX la sua disavventura: “Ieri mattina alle sette e mezza avevo appena tirato su la serranda dal mio locale, era il primoche facevo: non avevo nemmeno ancora fatto in tempo a tirare fuori le tazzine di cartone così l’ho servito in una normale, mentre cercavo le altre, e l’ho consegnato alche ha consumato qui fuori in piazzetta: in tempo venti ...

