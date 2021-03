Gaich e l’esempio di Icardi | quel vento argentino che può scuotere la Juve

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBene– Undici partite senza vincere, e la dodicesima è un ostacolo definito insormontabile. Il Benedovrà superare ogni limite per uscire dalla sfida dello Stadium contro lantus con qualcosa in tasca, non ultimolo legato ai risultati ottenuti dai bianconeri contro le neopromosse negli ultimi 8 anni. Il doppio risultato utile tra andata e ritorno di una squadra proveniente dalla B manca infatti dal campionato 2012/13, quando la Sampdoria riuscì addirittura a vincere sia prima che dopo il giro di boa: 2-1 a Torino e 3-2 a Marassi. Anchela era lantus di Andrea Pirlo, che però comandava le operazioni a centrocampo e non in panchina come quest’anno. Non è l’unico superstite didoppio schiaffo, visto che ...