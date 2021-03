FS | emesso terzo green bond per 1 miliardo di euro

(Di giovedì 18 marzo 2021) (Teleborsa) – Ferrovie dello Stato Italiane hail suo(il più grande finora) per un valore nominale di 1die durata pari a 7 anni. La cedola è stata fissata allo 0,375%, con spread finale di 60 punti base sopra il tasso mid-swap di riferimento. Gli ordini complessivi sono stati pari a circa 1,75 miliardi di, provenienti da circa 90 investitori, con una forte domanda dall’Italia e circa il 35% dall’estero, lead order da Italia e Francia. Degli ordini allocati circa il 75% è pervenuto da investitori ESG, sottolinea FS in una nota, e tutti i progetti finanziati dalassicurano miglioramenti dell’efficienza energetica e riduzione delle emissioni di CO2. In particolare, quasi l’80% dei ...

Ferrovie dello Stato Italiane ha emesso il suo terzo green bond (il più grande finora) per un valore nominale di 1 miliardo di euro e durata pari a 7 anni. La cedola è stata fissata allo 0,375%, con spread finale di 60 punti base ...