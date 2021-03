Francia, da venerdì nuovo lockdown ma scuole aperte: come funzionerà (Di giovedì 18 marzo 2021) Il premier francese, Jean Castex, ha annunciato il terzo lockdown anti - coronavirus, 7 giorni su 7, in 16 dipartimenti della Francia tra cui quelli dell'Ile - de - France, la regione Parigi, a ... Leggi su leggo (Di giovedì 18 marzo 2021) Il premier francese, Jean Castex, ha annunciato il terzoanti - coronavirus, 7 giorni su 7, in 16 dipartimenti dellatra cui quelli dell'Ile - de - France, la regione Parigi, a ...

Vaccino AstraZeneca, la decisione dell'Ema: "È sicuro ed efficace". Draghi: "Da venerdì si riprende" L'Italia riprenderà immediatamente - già venerdì a partire dalle 15 - la somministrazione del ... Lunedì scorso alcuni Paesi Ue tra cui Italia, Francia, Spagna, Germania, Spagna e Portogallo, avevano ...

