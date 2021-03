Frana di Tavernola, sospiro di sollievo sul lago d'Iseo: "Terminata allerta gialla" (Di giovedì 18 marzo 2021) Tavernola Bergamasca (Bergamo) - sospiro di sollievo per gli abitanti del lago d'Iseo , dove da oggi si deve considerare Terminata la fase di "attenzione", ovvero di allerta gialla, come comunicato ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 18 marzo 2021)Bergamasca (Bergamo) -diper gli abitanti deld', dove da oggi si deve considerarela fase di "attenzione", ovvero di, come comunicato ...

Advertising

Giordan85377483 : RT @rifondazione20: Locatelli - Locatelli*: frana di Tavernola. Garantire la sicurezza ambientale e l’occupazione non i profitti del Cement… - Ezio_Locatelli : Locatelli*: #frana #Tavernola. Garantire sicurezza ambientale e l’occupazione non i profitti del #Cementificio… - rifondazione20 : Locatelli - Locatelli*: frana di Tavernola. Garantire la sicurezza ambientale e l’occupazione non i profitti del Ce… - PiacereIseo : Frana Tavernola, albergatori lago Iseo: 'Troppo allarmismo, così estate in fumo' - QuiBrescia - montagne_paesi : Tavernola: la frana rallenta. Regione Lombardia stanzia 165mila euro - Montagne & Paesi - Dagli ultimi dati raccolt… -