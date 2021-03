FOTO – Olivieri | incidente e caos anche di notte

Leggi su ladenuncia

(Di giovedì 18 marzo 2021) Disagi, sembra senza soluzione di continuità, al nodo viadotto Gatto--porto. Mercoledì sera un camion cisterna in discesa verso lo scalo ha impattato contro un’auto, proprio all’incrocio. Immediata è stata la ripercussione sul traffico. Ne ha quindi risentito sia quello privato che di mezzi pesanti scaricati (e in via di imbarco) dai traghetti delle Autostrade del Mare . Da notare comestavolta la situazione sia stata gestita… artigianalmente. Proprio come nel caso, ripetuto, del mancato rispetto del divieto ai camion di risalita verso Vietri sul Mare. Si tratta di piccoli, quotidiani disagi. La somma dei quali potrebbe bastare per aprire un’ampia e seria riflessione sul rapporto tra la città e le attività commerciali suo porto. Entità la cui compatibilità appare messa quotidianamente in discussione. La Denuncia.