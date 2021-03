Fortnite, il filmato di apertura della Stagione 6 è stato creato in collaborazione con i Russo Brothers (Di giovedì 18 marzo 2021) L'inizio dell'ultima Stagione di Fortnite è iniziato con un filmato di tre minuti che ha impostato la storia della sesta Stagione, insieme alla prima esperienza per giocatore singolo. Si è trattato di una sorta di breve film d'azione animato, il che ha senso, dal momento che è stato co-diretto da Joe e Anthony Russo, la coppia meglio conosciuta per il loro lavoro sui film di The Avengers. In una dichiarazione, i Russo Brothers hanno dichiarato: "È stato fantastico lavorare con il team di Epic. Fortnite occupa un posto unico nella cultura pop e pensiamo che Donald Mustard sia un narratore visionario, che continua a portarci tutti in un territorio inesplorato". Il crossover non è troppo ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 18 marzo 2021) L'inizio dell'ultimadiè iniziato con undi tre minuti che ha impola storiasesta, insieme alla prima esperienza per giocatore singolo. Si è trattato di una sorta di breve film d'azione animato, il che ha senso, dal momento che èco-diretto da Joe e Anthony, la coppia meglio conosciuta per il loro lavoro sui film di The Avengers. In una dichiarazione, ihanno dichiarato: "Èfantastico lavorare con il team di Epic.occupa un posto unico nella cultura pop e pensiamo che Donald Mustard sia un narratore visionario, che continua a portarci tutti in un territorio inesplorato". Il crossover non è troppo ...

