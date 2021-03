Formazioni ufficiali Milan Manchester United | Pogba ed Ibrahimovic in panchina

(Di giovedì 18 marzo 2021) Ledimatch valido per il ritorno degli ottavi di Europa League 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramentidi, match valido per il ritorno degli ottavi di Europa League 2020/2021.(4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Meitè, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Krunic; Castillejo. A disp.: A. Donnarumma, Tatarusanu, Dalot, Gabbia, Bennacer, Diaz, Tonali,, Tonin. All. Pioli(4-2-3-1): Henderson; Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; McTominay, Fred; James, Bruno Fernandes, Greenwood; Rashford. A disp.: De Gea, Grant, ...

Advertising

Orecchioassolut : RT @TuttoMercatoWeb: Milan-Manchester United, formazioni ufficiali: Castillejo finto '9', Kalulu titolare - Orecchioassolut : RT @calciodangolo_: ??Le formazioni ufficiali di #MilanManchesterUnited: #Ibrahimovic e #Pogba dalla panchina, #Meité e #Kalulu titolari ?? h… - MCalcioNews : Milan-Manchester United: le formazioni ufficiali - Orecchioassolut : RT @MilanPress_it: Le ufficiali?? - sportli26181512 : Milan-Manchester United, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Dopo il prezioso 1-1 dell'Old Traf… -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Commenta per primo Di seguito ledi Young Boys - Ajax: YOUNG BOYS - Faivre; Hefti, Camara, Lustenberger, Lefort; Fassnacht, Lauper, Sierro, Sulejmani; Elia, Nsame. AJAX - Stekelenburg; Rensch, Alvarez, Martinez, ...Commenta per primo Rangers (4 - 3 - 3): McGregor; Patterson, Balogun, Goldson, Barisic; Arfield, Davis, Kamara; Aribo, Morelos, Kent. Slavia Praga (3 - 5 - 2): Kolar; Kudela, Deli, Boril; Bah, Stanciu,...Tutto pronto per Milan-Manchester United, sono ufficiali le formazioni dei due allenatori per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Europa League Mancano pochi minuti al fischio d’inizio tra M ...Dentro o fuori. Il Milan torna a vivere un’importante serata di coppa e lo fa di fronte ad un’altra nobile del calcio europeo: il Manchester United. Queste le scelte di formazioni ufficiali di Pioli e ...