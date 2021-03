Fonseca | “Roma più adatta al calcio europeo? No | penso che qui ci sono più spazi per giocare”

(Di giovedì 18 marzo 2021) Paulo, tecnico della, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il 2-1 di Kiev: “Era importante vincere qui, lanon aveva mai vinto in casa dello Shakhtar Donetsk.Squadra piùalche a quello italiano? No, ioche abbiamo dimostrato che sappiamorci anche in Italia. Quello che succede è che in questo tipo di competizioni cipiùperche sia questa la differenza”. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Castro(3 - 4 - 2 - 1): Pau Lopez; Kumbulla, Cristante, Ibañez (46' Mancini); Karsdorp (58' ...Ammoniti: Ibanez (R), Marcos Antonio (S), Alan Patrick (S), KarsdorpForte del 3 - 0 dell'andata, laha vinto anche il match di ritorno in Ucraina. Una prestazione che ha soddisfatto Paulo: 'Era importante entrare bene nel match e non prendere gol nei ...Fonte immagine: sassuolocalcio.it Cristante 6.5: Fonseca lo rimette al centro della difesa per avere più velocità nell’uscita e nella ripartenza dell’azione. La Roma lo sfrutta al massimo e lui non si ...Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, commenta la vittoria ottenuta contro lo Shakhtar: “Bella partita, questa competizione non è facile”.