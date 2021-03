Fonseca | ' Roma coraggiosa e concreta | adesso pensiamo al Napoli'

Advertising

pisto_gol : Bisogna fare i complimenti alla Roma di Fonseca, che dopo aver dominato-3:0-all’Olimpico batte-2:1-lo Shakthar anch… - CorSport : #Fonseca: 'Vorrei sapere perché hanno rinviato #JuveNapoli' ???? - ZZiliani : È vero che l’#ELeague non è la #Champions; ma è anche vero che il #Manchester è meglio del #Porto e che lo… - Mediagol : Shakhtar-#Roma, Fonseca: 'Era importante. Quarto posto in #SerieA? La differenza con le altre squadra è una sola'… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ROMA - Fonseca: 'E' stato importante non prendere gol nei primi 30 minuti -

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca Roma

Gongola Paulodopo la vittoria sul "suo" Shakhtar che è valso allauna storica qualificazione ai quarti (non era mai accaduto da quando la competizione si chiama Europa League): "È stata una gara ...KIEV (UCRAINA) - Laamplia il vantaggio dell'andata e approda ai quarti di finale di Europa League. Pochi, pochissimi problemi per la squadra dinel ritorno contro lo Shakhtar Donetsk, che con il passare dei ...Commenta per primo Dopo la vittoria per 2-1 contro lo Shakhtar, l’allenatore della Roma Paulo Fonseca ha parlato così a Sky Sport della prova dei suoi: “?Era importante entrare bene in partita e non p ...Commenta per primo Il 3-0 dell’Olimpico aveva messo al riparo la Roma da ogni sorpresa, ma contro la sua vecchia e amata creatura Fonseca non si è accontentato. Ha gestito con attenzione e intelligenz ...