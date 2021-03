Fonseca | ' Roma concreta Adesso i quarti e la zona Champions'

(Di giovedì 18 marzo 2021)- Tutto facile per ladi Pauloche anche nella gara di ritorno degli ottavi di Europa League ha trovato la vittoria contro lo Shakhtar, questa volta per 2 a 1 con la doppietta di ...

Advertising

pisto_gol : Bisogna fare i complimenti alla Roma di Fonseca, che dopo aver dominato-3:0-all’Olimpico batte-2:1-lo Shakthar anch… - CorSport : #Fonseca: 'Vorrei sapere perché hanno rinviato #JuveNapoli' ???? - ZZiliani : È vero che l’#ELeague non è la #Champions; ma è anche vero che il #Manchester è meglio del #Porto e che lo… - canedio1 : @4n1mo51t1som1n4 Fonseca è un eccellente allenatore. Spero la Roma lo rinnovo il più presto possibile,prima che si stanchi lui. - Bianca34874951 : RT @pisto_gol: Bisogna fare i complimenti alla Roma di Fonseca, che dopo aver dominato-3:0-all’Olimpico batte-2:1-lo Shakthar anche in Ucra… -

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca Roma

Il piano - partita ditende a non dare profondità all'attacco ucraino, con il desiderio di ... Così è laad avere le occasioni migliori, prima con Spinazzola che dall'angolo dell'area di ...- Tutto facile per ladi Pauloche anche nella gara di ritorno degli ottavi di Europa League ha trovato la vittoria contro lo Shakhtar, questa volta 2 - 1 con la doppietta di Borja Mayoral . I giallorossi ...ROMA - Tutto facile per la Roma di Paulo Fonseca che anche nella gara di ritorno degli ottavi di Europa League ha trovato la vittoria contro lo Shakhtar, questa volta per 2 a 1 con la doppietta di Bor ...ROMA - Tutto facile per la Roma di Paulo Fonseca che anche nella gara di ritorno degli ottavi di Europa League ha trovato la vittoria contro lo Shakhtar, questa volta 2-1 con la doppietta di Borja ...