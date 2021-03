Fondazione Gimbe | «Tagliato il 45% della fornitura di vaccini»

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 19 marzo 2021) Nella mappa europea del contagio il colore dell’Italia diventa sempre più carico. L’aggiornamento pubblicato ieri vede Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Campania e provincia di Trento in rosso scuro, zone cioè a maggior circolazione del contagio; in rosso Bolzano. Solo Sardegna e Valle d’Aosta in arancione. Sono stati 24.935 i nuovi casi Covid ieri in Italia su 353.737 test effettuati. Il tasso di positività è salito al 7%. Resta grave la conta dei morti con 423 decessi. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.