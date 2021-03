Floriano: “I playoff sono una lotteria, ho scelto Palermo per un motivo. Boscaglia? Mai chiesto la sua testa” (Di giovedì 18 marzo 2021) Roberto Floriano si proietta verso il finale di stagione.L'attaccante del Palermo, in vista delle ultime sette gare di campionato, nel corso dell'intervista rilasciata a Siamo Aquile in onda su Trm, ha raccontato la sua esperienza in rosanero e l'obiettivo in vista del termine della stagione."sono venuto qui con l'idea ben precisa di riportare il Palermo in Serie B, le cose quest'anno non sono andate come volevamo. Adesso dobbiamo crederci, avere entusiasmo perchè i play-off sono una lotteria e può succedere di tutto. Abbiamo fatto delle buone partite in casa, siamo una squadra a cui piace giocare e quindi in campi belli possiamo essere avvantaggiati. Paganese? È stata un'azione che ha denotato il fatto che avevamo voglia di far gol, da Almici a Valente è stata ... Leggi su mediagol (Di giovedì 18 marzo 2021) Robertosi proietta verso il finale di stagione.L'attaccante del, in vista delle ultime sette gare di campionato, nel corso dell'intervista rilasciata a Siamo Aquile in onda su Trm, ha raccontato la sua esperienza in rosanero e l'obiettivo in vista del termine della stagione."venuto qui con l'idea ben precisa di riportare ilin Serie B, le cose quest'anno nonandate come volevamo. Adesso dobbiamo crederci, avere entusiasmo perchè i play-offunae può succedere di tutto. Abbiamo fatto delle buone partite in casa, siamo una squadra a cui piace giocare e quindi in campi belli possiamo essere avvantaggiati. Paganese? È stata un'azione che ha denotato il fatto che avevamo voglia di far gol, da Almici a Valente è stata ...

