Flop Italia in Champions League | ma il processo è sbagliato

(Di giovedì 18 marzo 2021) Il ko della Lazio a Monaco di Baviera, in un confronto già scritto dopo il successo largo dei bavaresi all'Olimpico, ha ufficialmente chiuso la stagione di cacciana in. Tutte fuori, sedute da qui in poi sul divano per osservare la corsa delle altre alla finale di Istanbul. C'è una grande amarezza nel non riuscire a portare avanti le nostre rappresentanti e nel condannarsi a guardare le altre dal buco della serratura, soprattutto perché questo scenario si ripete ormai in maniera ciclica dal 2010, anno del Triplete dell'Inter di Mourinho. L'ultimana ad aver alzato al cielo la vecchia Coppa dei Campioni, la terz'ultima ad aver messo piede in una finale. Negli 11 anni successivi solo la Juventus a Berlino (2015) e Cardiff (2017) è arrivata alla sfida decisiva. E la Roma in semifinale ...