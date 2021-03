Flavio Briatore duro sfogo su Instagram | arriva il commento dell’ex Naomi Campbell

Leggi su solonotizie24

(Di giovedì 18 marzo 2021)torna a commentare l’emergenza Coronavirus gestita dai vertici governativi, l’imprenditore che per mesi ha criticato l’operatopremier Conte e dei suoi collaboratori non ha oggi lo stesso atteggiamento nei confronti del nuovo governo Draghi. Questo suo silenzio è stato criticato da molti fans è anche per questo che la scorsa domenicaha pubblicato sui social un video dove spiega perchè è più remissivo con la neo classe politica che per il momento non ha cambiato di molto le cose.: “La vaccinazione è la priorità assoluta” L’imprenditore ha fiducia in Draghi e ritiene che sia opportuno concedere il famosi 100 giorni al Governo per operare e provare a migliorare la situazione. Per il momento per...