Fiumicino. Questo non è un paese per diversamente abili: la testimonianza di chi vive in carrozzina, tra gimcane e ‘razzismo’ (VIDEO) (Di giovedì 18 marzo 2021) Un percorso a ostacoli, una gimcana o uno slalom. No, non stiamo parlando di sport, ma di quello che è il normale percorso di una persona diversamente abile, costretta su una sedia a rotelle, residente nel Comune di Fiumicino. Non appena si esce di casa iniziano le difficoltà, come ben spiega il dott. Giuseppe D’Auria, che siamo andati a intervistare a Isola Sacra, dove vive dopo essere andato via da Roma. “Ho lasciato la Capitale per cercare un posto dove stare più a misura d’uomo – racconta – pensando di trovarlo qui a Fiumicino, invece mi sto ricredendo. Purtroppo c’è una sorta di ‘discriminazione’ nei confronti dei disabili in carrozzina che si evince da molte cose, a partire dal pessimo stato delle strade e dall’inaccessibilità dei marciapiedi a effetto ‘montagne russe’ a causa ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 18 marzo 2021) Un percorso a ostacoli, una gimcana o uno slalom. No, non stiamo parlando di sport, ma di quello che è il normale percorso di una personaabile, costretta su una sedia a rotelle, residente nel Comune di. Non appena si esce di casa iniziano le difficoltà, come ben spiega il dott. Giuseppe D’Auria, che siamo andati a intervistare a Isola Sacra, dovedopo essere andato via da Roma. “Ho lasciato la Capitale per cercare un posto dove stare più a misura d’uomo – racconta – pensando di trovarlo qui a, invece mi sto ricredendo. Purtroppo c’è una sorta di ‘discriminazione’ nei confronti dei disinche si evince da molte cose, a partire dal pessimo stato delle strade e dall’inaccessibilità dei marciapiedi a effetto ‘montagne russe’ a causa ...

Advertising

VittorioSgarbi : Miserabili, vigliacchi, indegni di stare a questo mondo: andare alla ricerca di una banconota mentre un pover'uomo,… - crocerossa : 'Ringrazio la #CRI, @AeroportidiRoma, @RegioneLazio e lo #Spallanzani per questo centro vaccinale. Entrando qui si… - CorriereCitta : Fiumicino. Questo non è un paese per diversamente abili: la testimonianza di chi vive in carrozzina, tra gimcane e… - Gabrielegrimol6 : Qualche giorno fa il premier Draghi è andato in visita all allestimento per le vaccinazioni Anti-covid 19 a Fiumici… - _Longbeard_ : @GRUG0 Ah... nel 2017 lo incontrai a Fiumicino e gli feci i complimenti dei suoi sforzi diplomatici nei confronti d… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino Questo Articolo Uno Lazio: su Alitalia altro che piano rilancio, è piano fallimentare In questo modo ci si prepara alla svendita di Alitalia e alla consegna al miglior offerente. Bene hanno fatto il sindaco di Fiumicino Montino, i nostri rappresentanti in consiglio comunale ...

Traffico Roma del 18 - 03 - 2021 ore 19:30 ...e Lungotevere Salvo D'Acquisto verso la via Flaminia lavori in corso anche sulla Roma Fiumicino ...e merce per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma luceverde.it e con questo ...

Fiumicino, regali al dirigente Enac in cambio di permessi. Anche una Smart Corriere della Sera Coronavirus: 17 nuovi positivi e 8 guariti a Fiumicino FIUMICINO - Sale ancora il numero dei positivi nella città di Fiumicino. Secondo i dati della Asl Roma 3 nella giornata di oggi si sono registrati 17 nuovi casi e 8 guariti per un totale di 272 positi ...

La sinistra di Fiumicino: "Irricevibile il piano di rilancio di Alitalia, necessario tutelare i lavoratori" La proposta di smembramento e di avvio verso una fine annunciata che prevede il licenziamento di migliaia di lavoratori è, per quanto ci riguarda, irricevibile“. Fiumicino – “La questione Alitalia e i ...

Inmodo ci si prepara alla svendita di Alitalia e alla consegna al miglior offerente. Bene hanno fatto il sindaco diMontino, i nostri rappresentanti in consiglio comunale ......e Lungotevere Salvo D'Acquisto verso la via Flaminia lavori in corso anche sulla Roma...e merce per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma luceverde.it e con...FIUMICINO - Sale ancora il numero dei positivi nella città di Fiumicino. Secondo i dati della Asl Roma 3 nella giornata di oggi si sono registrati 17 nuovi casi e 8 guariti per un totale di 272 positi ...La proposta di smembramento e di avvio verso una fine annunciata che prevede il licenziamento di migliaia di lavoratori è, per quanto ci riguarda, irricevibile“. Fiumicino – “La questione Alitalia e i ...