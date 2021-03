Firenze: donna incinta affetta da Covid, ricoverata a Careggi per terapia Ecmo (Di giovedì 18 marzo 2021) Ha 30 anni è incinta da 20 settimane, risulta affetta da polmonite da Covid, ed è stata trasferita d'urgenza dall'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia a quello fiorentino di Careggi per essere sottoposta a terapia Ecmo, ossia la tecnica che supporta le funzioni vitali mediante circolazione extracorporea, aumentando l'ossigenazione del sangue L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 18 marzo 2021) Ha 30 anni èda 20 settimane, risultada polmonite da, ed è stata trasferita d'urgenza dall'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia a quello fiorentino diper essere sottoposta a, ossia la tecnica che supporta le funzioni vitali mediante circolazione extracorporea, aumentando l'ossigenazione del sangue L'articolo proviene daPost.

Covid, grave una donna di 30 anni incinta. Trasferita a Careggi per trattamento Ecmo Una giovane donna di 30 anni incinta, alla 20esima settimana di gravidanza, è grave in seguito a una polmonite interstiziale causata da una infezione da Covid - 19 . La donna ieri sera è stata trasferitadall'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia al nosocomio di Careggi dotato di Ecmo, la tecnica che supporta le funzioni vitali mediante circolazione ...

Firenze: donna incinta affetta da Covid, ricoverata a Careggi per terapia Ecmo FIRENZE – Ha 30 anni è incinta da 20 settimane ... aumentando l’ossigenazione del sangue. La donna sta rispondendo positivamente alle terapie. Secondo quanto spiegato dall’Azienda sanitaria Toscana ...

