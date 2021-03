Fiorentina | Vlahovic esclusivo | ' Tripletta? Guardo avanti'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Vlahovic

FIRENZE - Con un italiano perfetto, nella forma e nella sostanza, Dusansi diverte anche con le parole. Aggancia le domande come ha fatto col pallone di Dragowski a Benevento , un tocco, e via verso la porta. Come quando ci racconta degli studi in medicina , ...mette nel mirino il Milan: 'gara affascinante. Pioli come un padre'mette nel mirino il Milan - Dusan, attaccante della, sta vivendo il suo miglior momento in carriera, e questo grazie anche all' arrivo sulla panchina viola di Cesare Prandelli . Il giocatore ha parlato di questo e ...“Ho un contratto con la Fiorentina fino al 2023. A Firenze sto benissimo, mi amano. Sono arrivato ragazzino e mi ritrovo uomo. Ci sarà tempo e modo più avanti, di parlare. In ...Dusan Vlahovic, il centravanti che sta facendo impazzire i tifosi della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista dove ha parlato del futuro ...