Fiorentina-Milan, Vlahovic: “Pioli come un padre. Futuro? Ho un contratto fino al 2023” (Di giovedì 18 marzo 2021) “Con il Milan sarà una partita affascinante, non vediamo l’ora: il calcio che fanno i rossoneri è sotto gli occhio di tutti. Io distratto dalla tripletta al Benevento? No, il passato non conta più, bisogna guardare in avanti, pensando solo a migliorare. E adesso, l’unica cosa che conta è fare bene domenica”. Così l’attaccante della Fiorentina, Dusan Vlahovic, in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport. Vlahovic parla anche del suo ex allenatore Stefano Pioli. “È un grandissimo tecnico, a cui auguro di arrivare più lontano possibile in Europa League. E poi è anche una persona di altissimo spessore umano. Quando sono arrivato a Firenze era successa da poco la tragedia di Davide Astori: Pioli stava con noi giocatori, era come un padre“. Chiusura ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) “Con ilsarà una partita affascinante, non vediamo l’ora: il calcio che fanno i rossoneri è sotto gli occhio di tutti. Io distratto dalla tripletta al Benevento? No, il passato non conta più, bisogna guardare in avanti, pensando solo a migliorare. E adesso, l’unica cosa che conta è fare bene domenica”. Così l’attaccante della, Dusan, in un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport.parla anche del suo ex allenatore Stefano. “È un grandissimo tecnico, a cui auguro di arrivare più lontano possibile in Europa League. E poi è anche una persona di altissimo spessore umano. Quando sono arrivato a Firenze era successa da poco la tragedia di Davide Astori:stava con noi giocatori, eraun“. Chiusura ...

