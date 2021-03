Fine dei giochi meteo invernali | la Primavera prenderà il comando

Leggi su meteogiornale

(Di giovedì 18 marzo 2021) Punto e a capo. L’Inverno sta per salutarci e lo sta facendo con un classico colpo di coda. Freddo, neve, temporali, grandinate, nubifragi: fenomeni tipici di questo periodo, allorquando le condizionivestono i panni di entrambe le stagioni (e Inverno, appunto). Lasta per esplodere Però ora possiamo dirlo: siamo al capolinea. Sì, magari potrà esserci qualche altro sussulto artico, magari nel bel mezzo di aprile, ma a quel punto saremo in piena. E dovesse succedere sarebbero dolori, perché il freddo così tardi non aiuta. Dovesse arrivare dopo giornate estremamente miti creerebbe i presupposti per fenomeni particolarmente violenti. Beh, anche i fenomeni violenti andranno messi in conto e ne avremo un assaggio tra qualche giorno. Attenzione al Sud, perché il freddo porterà ...