Final Fantasy VII Remake in arrivo su Xbox Game Pass? Lo suggerisce un tweet sospetto di Square Enix

(Di giovedì 18 marzo 2021) Unpiuttostodi, pubblicato il 16 marzo,il possibilediVIIsudopo il periodo di esclusività su PlayStation. Sappiamo che il titolo è un'esclusiva PS4/PS5 e, in molti, credono che prima o poi arriverà anche su PC. Ma per quanto riguarda un lancio sulle piattaforma, rimangono forti dubbi. Tuttavia, undiha alimentato le speranze degli utenti. Nello specifico, la compagnia ha risposto a undell'accountin ...

Advertising

ErosThanatus : RT @bestofvidgames: tifa — final fantasy 7 - Eurogamer_it : #FFVIIRemake su #XboxGamePass: spunta un tweet sospetto di #SquareEnix. - kimexox : RT @bestofvidgames: tifa — final fantasy 7 - _konoleoda_ : RT @bestofvidgames: tifa — final fantasy 7 - __SleepyAsh_ : RT @bestofvidgames: tifa — final fantasy 7 -

Ultime Notizie dalla rete : Final Fantasy

ECCO IL LINK ALL'OFFERTA Attivando l'abbonamento sarà possibile riscattare entro il 5 aprile i seguenti giochi dal PlayStation Store: -VII Remake - Remnant: From the Ashes - Farpoint - ...Square Enix attualmente è impegnata a lavorare suVII Remake Intergrade , gioco che arriverà in esclusiva su PlayStation 5 in forma completamente aggiornata. Sappiamo che al suo interno ci sarà un episodio bonus legato al personaggio di ...Square Enix ha pubblicato tramite Twitter un breve trailer di recap sulle informazioni per ora rilasciate sulla prossima espansione di Final Fantasy XIV, ...Tetsuya Nomura ha svelato come il design di Sonon è cambiato nel corso dello sviluppo del DLC di Final Fantasy VII Remake Intergrade.