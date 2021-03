Figuraccia per Draghi a Bergamo: evita i familiari delle vittime Covid e scatta la protesta (video) (Di giovedì 18 marzo 2021) “Oggi è una giornata piena di tristezza ma anche piena di speranza, vorrei che tutti voi mi sentiste vicini nella tristezza e nella speranza. Lo stato c’è e ci sarà”. Così, rivolto al sindaco di Bergamo Giorgio Gori, il premier Mario Draghi, intervenendo a Bergamo, al parco Martin Lutero alla Trucca, all’inaugurazione del Bosco della Memoria in ricordo delle oltre centomila vittime italiane nel Giorno della memoria. Belle parole ma parole, per l’appunto, perché il premier quando s’è trattato di incontrare i parenti delle vittime di Covid che da giorni chiedevano un incontro con lui, li ha evitati. Provocando le loro proteste.+ Draghi non incontra i familiari delle ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 marzo 2021) “Oggi è una giornata piena di tristezza ma anche piena di speranza, vorrei che tutti voi mi sentiste vicini nella tristezza e nella speranza. Lo stato c’è e ci sarà”. Così, rivolto al sindaco diGiorgio Gori, il premier Mario, intervenendo a, al parco Martin Lutero alla Trucca, all’inaugurazione del Bosco della Memoria in ricordooltre centomilaitaliane nel Giorno della memoria. Belle parole ma parole, per l’appunto, perché il premier quando s’è trattato di incontrare i parentidiche da giorni chiedevano un incontro con lui, li hati. Provocando le loro proteste.+non incontra i...

Advertising

V28100620 : RT @SecolodItalia1: Figuraccia per Draghi a Bergamo: evita i familiari delle vittime Covid e scatta la protesta (video) - SecolodItalia1 : Figuraccia per Draghi a Bergamo: evita i familiari delle vittime Covid e scatta la protesta (video)… - AMuzzo00 : Ennesima figuraccia di #Sala sulla questione stadio. Da 2 anni il sindaco ha scelto di rimandare qualsiasi decision… - Casadileo1 : RT @annak65649009: @MaresaBellucci Avete avuto tutti la stessa chiamata? Allora le risparmio la figuraccia che ha già coperto di melma il s… - AndreaInterNews : @andreatifainter Per farti un esempio, l'Inter poteva comunicare la positività dei due giocatori stamattina ma ha a… -