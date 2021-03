Fifa, nel Consiglio di domani si parlerà di finanze e date Mondiale per club 2021 (Di giovedì 18 marzo 2021) Nella giornata di domani si terrà la prima riunione del Consiglio della Fifa dell’anno. Tra i temi della discussione che inizierà alle 15, rientrano la situazione delle finanze e la data del Mondiale per club 2021. Verrà inoltre analizzata la situazione legata alla pandemia da Covid-19 e le risposte che il calcio può dare. Tra gli ulteriori temi che verranno trattati ci sono la ratifica della ripartizione dei posti per Confederazione per il prossimo Mondiale femminile, l’analisi delle situazioni di alcune federazioni nonché la preparazione in vista del secondo Consiglio annuale, previsto il 21 maggio. A concludere, ci sarà la conferenza stampa del Presidente della Fifa Gianni Infantino. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 18 marzo 2021) Nella giornata disi terrà la prima riunione deldelladell’anno. Tra i temi della discussione che inizierà alle 15, rientrano la situazione dellee la data delper. Verrà inoltre analizzata la situazione legata alla pandemia da Covid-19 e le risposte che il calcio può dare. Tra gli ulteriori temi che verranno trattati ci sono la ratifica della ripartizione dei posti per Confederazione per il prossimofemminile, l’analisi delle situazioni di alcune federazioni nonché la preparazione in vista del secondoannuale, previsto il 21 maggio. A concludere, ci sarà la conferenza stampa del Presidente dellaGianni Infantino. SportFace.

