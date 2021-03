Festini a luci rosse e prostituzione all’interno del cimitero | 11 arresti | coinvolti anche politici

Advertising

PasqualeMarro : #Festinialucirosse nel cimitero di #Sezze, 11 arresti e 15 indagati - sigeug : RT @fanpage: Blitz dei carabinieri contro i festini a luci rosse nel cimitero - fanpage : Blitz dei carabinieri contro i festini a luci rosse nel cimitero - Aprilia_News : Festini a luci rosse nel #cimitero di Sezze, 11 ordinanze di custodia cautelare - zazoomblog : Festini a luci rosse e prostituzione nella casa nel cimitero: 11 arresti all’alba e altri 15 indagati - #Festini… -

Ultime Notizie dalla rete : Festini luci

Ci sarebbe un giro dirosse e prostituzione in una abitazione all interno del cimitero comunale di Sezze , in provincia di Latina , dietro all operazione Omnia 2 , che ha portato all'arresto di undici ...Dietro all'operazione, denominata 'Omnia 2', ci sarebbe un giro dirosse e prostituzione in una abitazione all'interno del cimitero di Sezze. Ulteriori approfondimenti a conclusione ...Non si conoscono ulteriori particolari, al momento, ma questa mattina i militari erano in Comune e al cimitero di Sezze dove precedenti indagini avevano fatto emergere il mercato "nero" di loculi e ...A Sezze, in provincia di Latina, un’inchiesta della locale Procura della Repubblica ha portato all’arresto di 11 persone e a 15 indagati: le indagini hanno portato alla luce un giro di festini a luci ...