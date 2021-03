Festa di San Patrizio: dalle origini ad oggi (Di venerdì 19 marzo 2021) Il 17 marzo si celebra San Patrizio, Festa dedicata al santo Patrono d’Irlanda, ormai diffusa in gran parte del mondo. In questa giornata si organizzano parate e concerti e si sfoggiano capelli verdi e trifogli, simboli della Festa di San Patrizio. Come spiega l’insider, il blog del casinò online di Betway l’evento è un vero e proprio fenomeno globale che ha visto nel 2018 solamente negli Stati Uniti ben 149 milioni di persone prendere parte ai festeggiamenti dedicati al Santo. La Festa è nata per commemorare l’arrivo del cristianesimo in Irlanda nel V secolo, proprio grazie all’attività di evangelizzazione dell’allora vescovo Patrizio. Col tempo ha assunto diversi significati, sia religiosi che patriottici, per i molti emigrati irlandesi, mentre ora è divenuta ... Leggi su udine20 (Di venerdì 19 marzo 2021) Il 17 marzo si celebra Sandedicata al santo Patrono d’Irlanda, ormai diffusa in gran parte del mondo. In questa giornata si organizzano parate e concerti e si sfano capelli verdi e trifogli, simboli delladi San. Come spiega l’insider, il blog del casinò online di Betway l’evento è un vero e proprio fenomeno globale che ha visto nel 2018 solamente negli Stati Uniti ben 149 milioni di persone prendere parte ai festeggiamenti dedicati al Santo. Laè nata per commemorare l’arrivo del cristianesimo in Irlanda nel V secolo, proprio grazie all’attività di evangelizzazione dell’allora vescovo. Col tempo ha assunto diversi significati, sia religiosi che patriottici, per i molti emigrati irlandesi, mentre ora è divenuta ...

