Federcalcio danese: «Eriksen risponderà alla convocazione, al suo posto ci sarà Billing»

La Federcalcio della Danimarca ha confermato che Christian Eriksen non risponderà alla convocazione per le gare di qualificazione ai Mondiali in Qatar 2022 a causa delle restrizioni imposte dall'ATS Milano. Al posto del centrocampista dell'Inter sarà convocato Philip Billing del Bournemouth. Herrelandsholdet må desværre undvære @ChrisEriksen8 til VM-kvalkampen mod Israel i næste uge på grund af sikkerhedsrestriktioner i forbindelse med Covid-19-smitte i Eriksens klub, Inter. I hans sted ...

