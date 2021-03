Fdi: ufficiale, aderiscono ex M5S De Toma, Silvestri e Drago (2) (Di giovedì 18 marzo 2021) (Adnkronos) - "Prosegue il momento di crescita di Fratelli d'Italia -ha sottolineato Donzelli- stiamo accogliendo le persone con i profili a noi compatibili, è una scelta di convinzione, è difficile aderire o scegliere per interesse l'unico partito di opposizione". "Abbiamo sempre evitato -ha fatto eco Lollobrigida- un modello campagna acquisti", anche perchè "Fratelli d'Italia è per tanti ma non per tutti. Rispetto alle richieste che ci sono giunte abbiamo fatto una scelta ma non saranno le ultime adesioni". E Ciriani ha messo in evidenza che con la senatrice Drago, impegnata sui temi della famiglia e dei giovani, "abbiamo visto che la coincidenza di valori era immediata". Quindi "il fatto di essere l'unico partito di opposizione non ci penalizza ma ci fa crescere". (segue) Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 marzo 2021) (Adnkronos) - "Prosegue il momento di crescita di Fratelli d'Italia -ha sottolineato Donzelli- stiamo accogliendo le persone con i profili a noi compatibili, è una scelta di convinzione, è difficile aderire o scegliere per interesse l'unico partito di opposizione". "Abbiamo sempre evitato -ha fatto eco Lollobrigida- un modello campagna acquisti", anche perchè "Fratelli d'Italia è per tanti ma non per tutti. Rispetto alle richieste che ci sono giunte abbiamo fatto una scelta ma non saranno le ultime adesioni". E Ciriani ha messo in evidenza che con la senatrice, impegnata sui temi della famiglia e dei giovani, "abbiamo visto che la coincidenza di valori era immediata". Quindi "il fatto di essere l'unico partito di opposizione non ci penalizza ma ci fa crescere". (segue)

